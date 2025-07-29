Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял представителя детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Азербайджане Саджу Фарук Абдуллу по случаю завершения ее дипломатической миссии в нашей стране.

На встрече были рассмотрены текущие вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ООН, в том числе с ЮНИСЕФ, обсуждены совместные инициативы и проекты, реализуемые в Азербайджане и в других странах.

Садже Фарук Абдулла была выражена признательность за усилия в направлении развития сотрудничества с ЮНИСЕФ, предпринятые в период ее деятельности в Азербайджане, ей пожелали успехов в дальнейшей деятельности.

Отмечено активное участие нашей страны в деятельности ООН и ЮНИСЕФ. В частности, была подчеркнута важность продолжения образцового совместного сотрудничества, продемонстрированного во время 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29), в том числе во время 13-го Всемирного градостроительного форума, который наша страна примет в следующем году.

Наряду с совместными проектами, реализуемыми в нашей стране в области жизни, образования и здоровья детей, была отмечена важность сотрудничества с ЮНИСЕФ в координации проектов, в которых Азербайджан выступает в качестве донора, и в частности, инициативы по строительству средней школы в Палестине.

Министр Джейхун Байрамов также подробно проинформировал собеседника о масштабной восстановительной и строительной деятельности, осуществляемой на освобожденных от оккупации территориях в постконфликтный период, об усилиях по реконструкции, реализуемых на основе концепций «умный город» и «умное село», подробно рассказал о работе, проделанной по обеспечению достойного возвращения наших граждан на свои земли.

Саджа Фарук Абдулла с удовлетворением отметила рост показателей жизни и здоровья детей в Азербайджане за время своей деятельности в нашей стране и подчеркнула роль полезного сотрудничества в этом направлении с соответствующими государственными структурами нашей страны.

Она выразила благодарность за сотрудничество и поддержку, оказанные в период ее работы в качестве представителя ЮНИСЕФ в Азербайджане, и выразила пожелания по дальнейшему развитию сотрудничества Азербайджан-ЮНИСЕФ.