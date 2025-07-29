В целях повышения уровня безопасности дорожного движения с 30 июля на 50-километровом участке автомобильной дороги М2 Баку-Алят-Газах-государственная граница с Республикой Грузия, начиная от кольцевой развязки Локбатан до автозаправочной станции «Азпетрол» в поселке Алят, будет снижена максимальная скорость со 110 км/ч до 90 км/ч.

Об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Кроме того, планируется снизить максимальную скорость до 70 км/ч в местах расположения нерегулируемых пешеходных переходов на рассматриваемой автодороге.

В настоящее время ведутся работы по установке соответствующих дорожных знаков на указанном участке дороги.