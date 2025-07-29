В Азербайджане во второй раз состоится Форум халяльного бизнеса.

Форум пройдет 7–8 октября 2025 года в Баку.

Форум AZHAB 2025 будет организован под лозунгом «Халяль-индустрия как источник устойчивости в быстро меняющемся мире».

Форум представляет собой международную платформу, способствующую развитию диалога, инвестиций, торговли, инноваций и сотрудничества в более широком региональном масштабе. Мероприятие будет включать конференционную часть и выставку.

Напомним, что первый Форум состоялся 8 октября 2024 года.