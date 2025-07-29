Minval Politika представляет вниманию читателей интервью с политологом, депутатом Милли Меджлиса Азербайджана Расимом Мусабековым, в котором были обсуждены актуальные в последнее время для региона Южного Кавказа моменты.

— Советник Верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти заявил, что реализация проекта Зангезурского коридора «ставит целью подрыв национальной безопасности Ирана и стратегических связей страны». Кроме того, ранее на встрече с пакистанским главой МВД он обвинил Азербайджан в действиях, «идущих вразрез с интересами мусульманских государств», указывая на посредничество между Сирией и Израилем, а также экспорт нефти в Израиль.

Велаяти уже не в первый раз высказывается в таком ключе. С чем вы это связываете? Почему из Тегерана постоянно звучат противоречивые заявления от разных лиц?

— Удивлён подобным высказыванием господина Велаяти. Я знаком с ним, поскольку в начале 90-х годов он был главой МИД Ирана, а я в качестве советника президента ездил в Иран — тогда мы готовили армяно-азербайджанскую встречу с участием Ирана. Тогда он создавал впечатление вполне прагматичного и рационального политика. А сейчас несёт идеологическую дребедень.

В общем, Иран, после того как Израиль нанёс очень болезненные удары по объектам иранской ядерной программы, а также по военным и руководству КСИР, не осмеливается прямо угрожать Азербайджану, что-то от него требовать. Зато иранцы теперь жалуются в СМИ и через Пакистан, пытаясь воздействовать на Азербайджан. Это всё напрасные потуги, поскольку Азербайджан знает, что делает, и действует в соответствии со своими национальными интересами и в полном соответствии с международным правом. А хотелки в Иране могут оставить при себе.

— Отношения Еревана и Москвы. Пашинян заявляет о скором выходе Армении из ОДКБ, но при этом говорит, что Армения останется в ЕАЭС. Кроме того, армянский премьер съездил на Алтай после того, как отверг инициативы США по Зангезурскому коридору. Также в эти дни прошла информация о переправке российской военной техники на свою базу в Гюмри. Что происходит? Россия что-то замышляет? И в этой цепочке событий как бы вы охарактеризовали нынешние отношения России и Армении?

— Что касается поездки Пашиняна на Алтай и встречи с премьер-министром РФ Мишустиным, хочу напомнить, что когда Пашинян поехал на празднование 80-летия Победы в Москву, там с ним очень невежливо обращались, посадив рядом с Лукашенко, которого Пашинян терпеть не может. Также его изолировали и даже не дали возможности поздороваться с главой Китая, а Путин отказал ему даже в короткой двусторонней беседе. Понятно, что после такого у армянского правительства и премьера пропала всякая охота коммуницировать с Россией.

С учётом того, что Мишустин отвечает за экономический блок, а Армения сильно зависит от торгово-экономических отношений с Россией, и того, что Мишустин на четверть является армянином, в РФ решили последнюю воспитательную беседу доверить ему.

Пашиняну пытаются говорить: мол, подожди немного, мы тут разберёмся с Украиной и потом навалимся и на Азербайджан. Многие вещи, которые вы сейчас хотите, нет возможности обеспечить. Мол, затягивайте с Зангезурским коридором, с подписанием мирного договора, с ликвидацией деятельности Минской группы ОБСЕ. Мол, потерпите немного — с Азербайджаном разберёмся вместе.

Думаю, что у Пашиняна должно хватить ума понять, что первый, кому Россия захочет оторвать голову после конфликта с Украиной, станет сам Пашинян. И там будет совершенно другой расклад. Это была зондажная встреча: поехал, встретился, получил последнее предупреждение. А что будет дальше — во многом зависит от Пашиняна.

— Насколько может расшириться сотрудничество Азербайджана с НАТО на фоне напряжённости с РФ? И какую реакцию это вызовет у Кремля?

— Азербайджан с НАТО ничего не расширяет — у нас есть программа «Партнёрство во имя мира». Она в последнее время не особо активно реализуется, но в рамках этой программы Азербайджан принимает участие. У нас военно-политический союз с Турцией. Вот именно этот союз и будет укрепляться. В моём понимании, надо вообще от всех систем вооружения, которые достались от СССР, постепенно отказываться и переходить на единую с Турцией — то, что производит Турция, то, что будем производить вместе и то, что она получает от своих западных партнёров. Для этого нужно время, но в этом направлении мы будем двигаться. Формула простая: два государства — один народ — единая армия.

— Minval Politika опубликовал несколько материалов, в которых представил неопровержимые доказательства вины российской стороны в трагедии — в распоряжение нашей редакции попали аудиозаписи, фотографии, рапорты военнослужащих. Но Москва продолжает хранить молчание — и не подтверждает, и не отрицает. Никому даже не предъявлены обвинения. С чем вы связываете такую позицию? Каков будет итог?

— Россия заявила, что будет дожидаться окончательного отчёта, который должен быть в конце года представлен ИКАО, и только потом будет предпринимать какие-то действия. Время у России в запасе ещё есть. А дальше — так или иначе — им придётся обсуждать этот вопрос напрямую с Азербайджаном. Обычно по итогам расследования, согласно процедурам ИКАО, предстоит конкретная двусторонняя попытка решить вопрос, и такие переговоры с Россией будут. Пока она просто выигрывает время. А дальше, в зависимости от того, какую позицию займёт Россия — признает ответственность, рассмотрит те факты, которые есть и у неё, и у нас — стороны будут действовать.

Либо Азербайджан пойдёт в Арбитражный суд, либо, так было бы правильнее, Россия и Азербайджан решат вопрос в двустороннем формате без обращения в судебные инстанции. Во всяком случае, отступать и закрывать глаза, забывать об этом трагичном инциденте, жертвами которого стали 38 человек, Азербайджан и его президент не намерены.

— Напряжённость в отношениях России и Азербайджана набирает обороты. На медиафоруме Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан намерен подать иски в международные судебные инстанции по поводу авиакрушения. Какой эффект от этого ожидаете?

— Азербайджан не настроен на какую-либо конфронтацию с Россией. Хотел бы обратить внимание, что из России звучат военные угрозы, идёт охота на азербайджанцев, проводится откровенная нацистская пропаганда, построенная на этническом неприятии и отторжении, звучат призывы выгнать азербайджанцев из России. Просто хочу напомнить, что за призывы нанести военный удар или же призывы, разжигающие этническую ненависть, в Уголовном кодексе РФ предусмотрено достаточно серьёзное наказание — от больших штрафов до лишения свободы. Видимо, вся эта братия абсолютно спокойна, потому что угрозы в адрес Азербайджана и призывы звучат если не с благословения властей, то при снисходительном отношении руководства страны.

Могу сказать, что такое между стратегическими партнёрами неприемлемо. Фактически Россия своими действиями разрушает азербайджано-российское стратегическое партнёрство.

Азербайджан не имеет намерения наносить ущерб России. Если РФ будет и дальше двигаться по такому треку, то надо полагать, что объём отношений у России с Азербайджаном будет неуклонно сокращаться. Это скажется на уровне и интенсивности политического диалога, повлечёт за собой снижение уровня торгово-экономических отношений. Это также касается и человеческого взаимодействия, и культурных контактов — всё будет идти по нисходящей.

Если это выбор России, то Азербайджан вынужден будет подобную эволюцию в отношениях с РФ принять. Но это не наш выбор.

Нас обвиняют в том, что Азербайджан призывает Украину бороться за свою территориальную целостность и не соглашаться на отторжение от своей территории. Вообще-то так ситуацию воспринимает весь мир. Россия из-за своих аннексионистских намерений и действий сегодня изолирована, так что нас упрекать не в чем. Более того, если бы Украина вторглась на территорию России, оккупировала бы Краснодарский край, который в начале прошлого века на 80 % был населён украинцами, то Азербайджан бы выступил в поддержку России, в защиту её территориальной целостности — это принципиальная позиция, а не то, что Азербайджан осуществляет шаги против России. А в этом вопросе против России практически весь мир. Распространяются какие-то заявления о том, что Азербайджан помогает Украине — оказывает гуманитарную помощь, помогает энергоресурсами и т. д. Да, помогаем. Просто Россия должна знать, что Украина тоже является стратегическим партнёром Азербайджана, и в этом смысле нет ничего удивительного.

И разве Россия не поддерживала всё это время армянскую оккупацию азербайджанских территорий? Россия безвозмездно на многие миллиарды долларов передавала Армении вооружение, оказывала ей экономическую и дипломатическую помощь. То есть Россия может помогать Армении, которая оккупировала территории Азербайджана, и даже во время Второй Карабахской войны 2020 года организовала воздушный мост через Каспий и Иран для доставки вооружений и боеприпасов в Армению на 1 млрд долларов, как всегда, бесплатно — и теперь пытается упрекать Баку в том, что он помогает Украине. У России нет ни морального, ни политического права что-либо выговаривать Азербайджану. Украина защищается от российской агрессии, она не нападала на Россию. Так что и в этом смысле позиция Азербайджана безупречна.