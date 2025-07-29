В сети появилось видео с Парада Победы 9 мая, на котором, как утверждает украинский эксперт Сергей Бескрестнов, один из охранников Владимира Путина держит в руках дрон-перехватчик «Ёлка». На заднем плане — сам президент, жмущий руки командирам, на переднем — мужчина в костюме с бейджем и сумкой, из которой виден характерный корпус беспилотника.

Эксперты и журналисты сопоставили кадры с официальной трансляцией и подтвердили подлинность момента. На параде в этом году усилили меры безопасности — в Москве ограничили мобильный интернет, а над трибуной впервые появился защитный козырёк.