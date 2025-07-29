Американский сенатор Линдси Грэм написал в соцсети Х о том, что российский президент Владимир Путин «серьезно просчитался», когда говорил с лидером США Дональдом Трампом о возможном мире в Украине, а затем наносил удары по мирным городам.

«Полностью понимаю разочарование президента Дональда Трампа из-за продолжения атак России против Украины, что свидетельствует об отсутствии реального желания Путина сесть за стол мирных переговоров. Путин серьезно просчитался с президентом Трампом», — отметил сенатор.