Азербайджан сталкивается с масштабным загрязнением территории минами, что представляет серьёзную угрозу для мирного населения, социально-экономического развития и экологии освобождённых районов.

Данное заявление озвучил руководитель отдела контроля качества Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Эльнур Гасымов в ходе выступления на международном семинаре «К миру без мин: пример Азербайджана», прошедшем в столице Малайзии.

Он отметил, что заминированными остаются свыше миллиона гектаров на юго-западе страны. С момента окончания боевых действий в этих районах зарегистрированы 243 инцидента, в результате которых погибли 70 человек и ещё 330 получили ранения.

«К сожалению, количество происшествий возросло, так как люди начали спешно возвращаться на освобождённые территории. Эти цифры наглядно отражают масштаб угрозы и подчёркивают необходимость продолжения международной поддержки процесса разминирования», — сказал Гасымов.

По его словам, к июлю 2025 года Азербайджан очистил от мин более 200 тысяч гектаров земли. В ходе работ были обезврежены 37655 противопехотных мин, 21992 противотанковых мин и 143010 неразорвавшихся боеприпасов.

Глава Комиссии по правам человека Малайзии (SUHAKAM) Датук Сери Мохд Хишамудин Юнус в свою очередь отметил, что организация привержена защите прав всех людей, особенно уязвимых групп, и осуждает применение противопехотных мин.

«SUHAKAM глубоко осознаёт серьёзность ситуации, с которой сталкивается Азербайджан в связи с загрязнением минами и неразорвавшимися боеприпасами. Несмотря на решительную позицию Малайзии по запрету противопехотных мин, мы также обязаны усиливать информирование собственного населения об опасности таких боеприпасов и о том, как действовать при их обнаружении», — поведал он.

По предварительной информации, полное разминирование в Азербайджане может занять около 20 лет и потребовать порядка 25 миллиардов долларов США.