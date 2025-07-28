Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, говорится в сообщении Кремля.

Отмечается, что Путин в разговоре с Нетаньяху сделал акцент на важности поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Также была обозначена готовность России содействовать нахождению переговорных развязок вокруг иранской ядерной программы.

«Лидеры условились о продолжении диалога по актуальным темам международной и двусторонней повестки дня», — говорится в сообщении.