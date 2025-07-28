СГБ Азербайджана задержала организаторов сети, которые занимались техническим мошенничеством на экзаменах.

Злоумышленники снабжали абитуриентов комплектами специального технического оборудования (микронаушники, микрокамеры, мини-телефоны, провода, Mi-Fi роутеры и др.). Подозреваемые были выявлены и задержаны по результатам проведенных мероприятий на основании обращения Государственного экзаменационного центра. Возбуждено уголовное дело.

Об этом президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндуз написал в соцсети Facebook. Результаты экзаменов ряда абитуриентов при этом были аннулированы.