Государственный комитет Азербайджана по работе с религиозными организациями и Дикастерия Святого Престола по межрелигиозному диалогу подписали Меморандум о взаимопонимании.

Документ, направленный на развитие межрелигиозного диалога, подписали председатель Госкомитета Рамин Мамедов и префект Дикастерии кардинал Джордж Джейкоб Кувакад.

Согласно меморандуму, стороны договорились обмениваться опытом, проводить совместные мероприятия и укреплять сотрудничество в сфере религиозного образования. Цель инициативы — развитие межконфессионального и межкультурного диалога, а также укрепление толерантности и взаимопонимания.

Рамин Мамедов проинформировал о религиозной ситуации в Азербайджане, подчеркнув, что государственная политика, проводимая под руководством президента Ильхама Алиева, соответствует нормам международного права. Он отметил, что в стране уделяется особое внимание поддержанию гармонии между представителями разных религий.

Кардинал Кувакад высоко оценил уровень сотрудничества между Азербайджаном и Ватиканом, напомнив о значимости визитов Папы Иоанна Павла II и Папы Франциска для развития двусторонних отношений. Он назвал подписание меморандума логичным продолжением сотрудничества, начатого с соглашения «О правовом статусе Католической Церкви в Азербайджане» от 2011 года, и отметил, что это свидетельствует об уважении к религиозным меньшинствам в стране. Кардинал выразил уверенность, что реализация совместных проектов внесет вклад в межрелигиозную гармонию и культурное разнообразие, а также поблагодарил президента Ильхама Алиева за поддержку инициативы.

В церемонии подписания также принял участие посол Азербайджана при Святом Престоле Ильгар Мухтаров.