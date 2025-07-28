Сотрудники Лерикского районного отдела полиции провели операцию по пресечению незаконного оборота и сбыта наркотических средств.

Как сообщили в МВД, в результате проведённых оперативных мероприятий были задержаны 26-летний Магомед Шихалиев и Натиг Халилов. У них было изъято 20 килограммов марихуаны и 1990 таблеток метадона.

В ходе продолжения операции сотрудники полиции задержали и других членов наркосети — 24-летнего Вургуна Гасымлы, 30-летнего Рашида Агазаде и 31-летнего Эмина Ахмедова, которые, бросив автомобиль, пытались скрыться в труднопроходимой местности. При осмотре автомобиля также была обнаружена и изъята марихуана.

Расследование установило, что члены наркосети договорились за материальное вознаграждение перевезти в столицу наркотики и таблетки, полученные от гражданина Ирана, с целью их распространения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении М. Шихалиева, Н. Халилова, В. Гасымлы, Р. Агазаде и Э. Ахмедова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.