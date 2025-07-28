Открытие Зангезурского коридора — железнодорожного маршрута, соединяющего основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, — обещает стать поворотным моментом для транзитной системы Евразии. Этот проект рассматривается как стратегический элемент новой транспортной архитектуры, способной переформатировать связи между Азией и Европой.

Согласно аналитическому докладу, подготовленному в рамках проекта Министерства транспорта Узбекистана, реализация Зангезурского маршрута обеспечит существенные преимущества для стран, расположенных вдоль его пути, включая государства Центральной Азии. Одним из ключевых аргументов в пользу коридора является разгрузка действующего маршрута Баку–Тбилиси–Карс (БТК). Новый 42-километровый железнодорожный участок позволит направлять грузы в обход грузинского транзита — напрямую через азербайджанское село Агбенд на соединение с Турцией.

«При действующем маршруте БТК поезда преодолевают около 250 км по территории Грузии. Зангезурский коридор сократит это расстояние на 343 км, что уменьшит время доставки примерно на одни сутки и снизит транспортные издержки», — говорится в документе.

В то же время подчёркивается, что новый маршрут не заменяет, а дополняет существующую инфраструктуру. БТК и Зангезур будут функционировать параллельно, усиливая транзитную устойчивость региона и предоставляя дополнительные возможности операторам и экспортёрам.

Дополнительно подчёркивается, что запуск маршрута может быть выгоден и для Армении, особенно если будут реализованы направления, соединяющие Армению, Азербайджан и Иран через Джульфинский узел — некогда важный пункт советской железнодорожной сети.

С этой точки зрения проект вызывает интерес у аналитиков и политологов по всему региону. Кыргызский политолог Марс Сариев в интервью Minval Politika отметил, что Зангезурский маршрут может стать поворотным моментом для всего тюркского мира и изменить баланс сил на евразийской арене.

Марс Сариев считает, что реализация коридора изменит стратегические маршруты и расстановку сил на пространстве от Кавказа до Центральной Азии.

«Открытие Зангезурского коридора между Азербайджаном и Нахчываном может стать поворотным моментом в евразийской геополитике», — отмечает Сариев.

По его словам, это — не просто логистический проект, а шаг, способный трансформировать отношения между странами региона и усилить их влияние.

«Этот транспортный маршрут обеспечит прямую сухопутную связь между Турцией и Центральной Азией, впервые объединив тюркские государства единой логистической цепочкой — от Стамбула до Бишкека и далее», — поясняет эксперт.

Важный акцент Сариев делает на связующую функцию коридора, который позволит, во-первых, исключить транзит через третьи страны, а во-вторых, напрямую соединить Турцию с Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном.

Политолог отмечает, что впервые создаётся единая «тюркская ось» — от Малой Азии до Центральной Азии.

«В комплексе с маршрутом Среднего коридора, началом строительства железной дороги Кашгар–Кыргызстан–Узбекистан создаётся устойчивая альтернатива российским и иранским транспортным путям», — поясняет наш собеседник.

Сариев подчёркивает, что Центральная Азия и Южный Кавказ создают новую инфраструктурную экосистему, уменьшая зависимость от традиционных маршрутов через РФ и Иран.

По его словам, это усиливает геоэкономическую автономию региона.

«Доставка грузов из Китая в Европу через тюркские страны существенно ускоряется (до 7–10 дней), что резко повышает их транзитный и стратегический вес», — добавляет эксперт.

По оценке Сариева, маршрут позволит сократить сроки поставок, повысить роль Казахстана, Кыргызстана и Азербайджана как транзитных хабов и укрепить региональное значение тюркоязычных стран в глобальной торговле.

Сариев считает, что коридор будет способствовать не только экономике, но и развитию культурных связей, гуманитарным программам, политическому сближению тюркских стран.

«Помимо экономических дивидендов, Зангезурский коридор инициирует мультипликативный эффект в политике, культуре и гуманитарной кооперации», — отмечает политолог.

Марс Сариев рассматривает Зангезурский коридор не только как инфраструктурный проект, но как символ новой эпохи тюркской консолидации, в которой страны Центральной Азии — не периферия, а активные стратегические игроки.

«Формируется инфраструктурный фундамент для практической интеграции тюркского мира, что может привести к изменению баланса сил в регионе и усилению тюркоцентричных альянсов на евразийской арене», — подытожил эксперт.

По словам казахстанского политолога Газиза Абишева, товары из Китая через территорию Казахстана, используя казахстанские порты, направляются в Азербайджан. При подключении Зангезурского коридора они смогут сразу по железной дороге транспортироваться в Турцию. Обратно — из Турции в Центральную Азию.

«Этот коридор повышает связность между Центральной Азией и Турцией, что значительно увеличивает товарооборот и расширяет транзитные возможности. Кроме того, он способствует диверсификации товарных потоков в регионе Центральной Азии», — отметил эксперт.

Как подчёркивает кандидат философских наук, узбекский эксперт-политолог Равшан Назаров, данный проект обладает не только региональной, но и глобальной значимостью, особенно в контексте интересов стран Центральной Азии.

По словам Равшана Назарова, «одним из ключевых преимуществ Зангезурского коридора станет значительное сокращение торговых маршрутов». Страны Центральной Азии — в первую очередь Казахстан, Узбекистан и Туркменистан — смогут быстрее и дешевле доставлять грузы в Европу, минуя традиционные пути через Россию и Иран. Это будет способствовать снижению транспортных издержек и увеличению объёма торговли.

Эксперт отмечает, что через Турцию открывается прямой путь к портам Средиземного и Эгейского морей. Это даст странам Центральной Азии важную альтернативу китайским и российским логистическим системам, создавая более гибкие и надёжные транспортные связи.

«Зангезурский коридор станет неотъемлемой частью Транскаспийского международного транспортного маршрута (TITR), также известного как Средний коридор», — указывает Назаров. Это усиливает привлекательность TITR как альтернативы северному и южному транспортным направлениям.

Кроме того, по мнению эксперта, реализация проекта может стимулировать инвестиции в транспортную инфраструктуру в регионе. «Железные дороги, автотрассы, логистические центры и порты — всё это получит новый импульс к развитию», — подчёркивает он.

Равшан Назаров подчёркивает, что Зангезурский коридор также имеет важное геополитическое измерение. «Он предоставляет странам Центральной Азии возможность снизить зависимость от России и Китая, расширяя внешнеполитические и экономические горизонты», — говорит эксперт.

Он также обращает внимание на то, что проект способствует укреплению тюркской интеграции: «Коридор символизирует реальное объединение Тюркского мира — от Стамбула до Астаны и играет важную роль в углублении взаимодействия внутри Организации тюркских государств».

Кроме того, по словам Назарова, Турция, получив доступ к стратегической транспортной артерии в Центральную Азию, усиливает своё влияние в регионе. Это способствует формированию геополитического баланса в условиях конкуренции с такими государствами, как Россия, Китай и Иран.

«Контроль над ключевыми коммуникациями — это вопрос безопасности. Страны региона смогут сами контролировать логистику, не полагаясь на маршруты через нестабильные или враждебные страны», — добавляет он.

В то же время Равшан Назаров предостерегает от недооценки вызовов: «Армения, Иран и отчасти Россия могут воспринимать коридор как угрозу своей транзитной роли и геополитическим интересам». Он также обращает внимание на необходимость значительных инвестиций и политических договорённостей между всеми участниками проекта.