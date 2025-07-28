Следователи Следственный комитет (СК) заочно предъявили обвинение блогеру Subo (Субхан Мамедов) в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в размере 20 млн рублей (428 760 манатов).

Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области заочно предъявлено обвинение блогеру Субхану Мамедову. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Кроме этого, обвинения в совершении вышеперечисленных преступлений ранее уже предъявлены его брату и отцу», — говорится в сообщении.