Китайские военные провели испытания нового лазерного оружия, сбив дрон на расстоянии нескольких километров от стрелка. Также была показана армия дронов.

На полигоне в автономном районе Внутренняя Монголия прошли учения с использованием беспилотников и лазеров. Показали лазерное оружие OW-5, предназначенное для борьбы с дронами. Боевую стрельбу продемонстрировали в рамках редкой публичной демонстрации.

«Его высокоэнергетический луч, едва видимый невооруженным глазом, сбил беспилотник-мишень в нескольких километрах», — говорится в сообщении SCMP.

Комплекс был установлен на тяжёлой армейской машине. В его состав входят радары, сенсоры и источник питания для полноценной работы.

Также Китай провел презентацию новых видов оружия. В их число вошли разведывательные, наблюдательные и рекогносцировочные дроны. Показали барражирующие боеприпасы различной дальности и беспилотные вертолеты с тактическими устройствами для обзора с первого лица (FPV-устройства).

