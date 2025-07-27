Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о попытке покушения на него, которую организовал Израиль. Министр уточнил, что взрывное устройство было заложено в доме, расположенном напротив его собственного.

«В районе, где мы живем, в доме напротив была заложена бомба», — отметил Аракчи во время интервью, посвященного открытой фазе конфликта Израиля и Ирана в июне.

Министр добавил, что угрозы продолжились во время его визита в Турцию на заседание Совета глав МИД Организации исламского сотрудничества. Его неоднократно предупреждали о слежке с помощью израильских беспилотников, что вынуждало его команду принимать повышенные меры безопасности, включая отключение средств связи.