Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует обсудить способы завершения войны Украине во время личных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет The Sunday Telegraph, ссылаясь на источники.

Переговоры запланированы на 28 июля и пройдут в Шотландии, где Трамп находится с визитом до 29 июля. Стармер также поднимет вопрос о дальнейшей поддержке Украины, а основной темой обсуждения станет торговое соглашение между США и Великобританией.

При этом лидеры двух стран затронут ситуацию в Газе, что может стать одним из наиболее сложных вопросов в их разговоре из-за различий в позициях по этому поводу. Перед вылетом в Великобританию Трамп отметил, что радикальное палестинское движение ХАМАС не заинтересовано в прекращении огня и выразил мнение, что они «хотят умереть».