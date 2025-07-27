Украинский лидер Владимир Зеленский сменил стиль. Президент все чаще появляется на официальных мероприятиях в костюмах. О причине данных изменений поведал дизайнер президента Виктор Анисимов.

По его словам, которые приводит «Телеграф», причина этой перемены связана с замечанием Елены Зеленской. Первая леди отметила, что на официальных мероприятиях Зеленские выглядят слишком по-разному.

«После начала полномасштабного вторжения президент, понятно, одевался функционально: просто, сдержанно, в соответствии со временем. Но первая леди обратила внимание, что на официальных мероприятиях они выглядят слишком контрастно — она в соответствующем протоколу наряде, а он — в военном стиле. Пришло время что-то менять — так я снова оказался в этой истории», — отметил Анисимов.

Дизайнер заявил, что знаком с Зеленским уже более 20 лет. Еще в начале 2000-х «Квартал 95» пожелал обновить образ команды и обратился к нему, как к одному из немногих на тот момент нишевых дизайнеров мужской одежды в Украине. Теперь Анисимов одевает президента.

«Передо мной была поставлена техническая задача — создать форменную одежду в черном цвете, с легким намеком на современный крой и едва уловимый фэшн-оттенок. Это было идеальное совпадение: черный — мой любимый цвет, форменный силуэт — мой стиль. Так появилось это новое визуальное решение — сдержанное, мужественное, одновременно функциональное и эстетичное. Самое главное было, чтобы президент вообще согласился переодеться. В январе мы создали капсулу, чтобы он мог все увидеть, примерить. И уже через несколько дней после встречи с ним он появился в Ватикане в новом образе», — отметил Анисимов.