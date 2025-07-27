Власти Австрии открыты к обсуждению возможности отказа от нейтрального статуса страны и вступления в НАТО из-за угрозы со стороны России. Об этом поведала министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер.

«На фоне все большей неопределённости в области глобальной безопасности и всё более агрессивной России, Австрию могут защитить только инвестиции в обороноспособность и партнёрства», — приводит Die Welt ее слова.

Она добавила, что в настоящее время в парламенте и обществе нет большинства в поддержку вступления в НАТО, однако она «открыта к публичной дискуссии о будущем политики безопасности и обороны Австрии».