Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил, чтобы Украина стала буферным государством между Россией и Европейским союзом, вместо того чтобы стремиться к полноправному членству Киева в ЕС.

По словам Орбана, которые приводит Telex, вступление Украины в ЕС превратит Венгрию в поле войны, так как конфликт географически затронет соседние регионы, что недопустимо. Политик добавил, что это «не тактический, а экзистенциальный вопрос», способный привести к гибели множества венгерских молодых людей.

Орбан сказал, что Венгрия не считает Украину врагом и предлагает ей стать буферным государством с договорным сотрудничеством с Евросоюзом. С его слов, такой вариант не создает рисков войны, в отличие от полноправного членства Киева в ЕС. Премьер-министр провёл параллели с историей Венгрии, которая сама «была западной окраиной Советского Союза», подчеркнув, что «номер дома страны нельзя изменить».