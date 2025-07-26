Федеральный суд США наложил дисциплинарные санкции на трех адвокатов юридической фирмы Butler Snow, представлявших интересы властей Алабамы в делах, касающихся тюремной системы штата.

Причиной стало включение в судебные документы недостоверной информации, сгенерированной ChatGPT без должной проверки, сообщает Associated Press.

Санкции затронули топ-менеджера Уильяма Лансфорда, а также юристов Мэттью Ривза и Уильяма Крэнфорда — они были отстранены от конкретного дела, в котором использовались фейковые сведения, и обязаны проинформировать о судебном решении своих клиентов, коллег и судей по другим делам. Также суд направил информацию в Коллегию адвокатов штата Алабама для возможного рассмотрения дисциплинарных мер.

Фирма Butler Snow играет ключевую роль в юридической защите интересов штата Алабама: с 2020 года Лансфорд и его команда получили от штата выплаты на сумму свыше $40 млн.

Адвокаты объяснили, что использовали ChatGPT для поиска прецедентов и анализа судебной практики, однако не провели проверку фактов перед подачей документов. В результате в материалы попали вымышленные цитаты. Судья квалифицировала это как «крайнее безрассудство».