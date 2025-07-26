Проект бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы, подготовленный Еврокомиссией, является военным документом, направленным на поддержку Украины и продолжение вооруженного конфликта с Россией. Так заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает ТАСС.

«Если вы ознакомитесь с ним, то увидите, что это военный бюджет. Все, что в нем есть, сверстано в соответствии с логикой войны. 20% денег предназначены Украине, а остальные деньги будут израсходованы не на развитие сельского хозяйства и поддержку фермеров, а на подготовку к войне», — сказал глава правительства, выступая в Свободном университете и летнем студенческом лагере в румынском курортном городе Бэиле-Тушнад в Трансильвании.

«Это бюджет Европейского союза, который хочет победить Россию на территории Украины», — считает Орбан, речь которого транслировал телеканал М1.

По его словам, Венгрия не заинтересована в таком бюджете ЕС, ей нужен «бюджет поддержки мира и развития». «Поэтому мы не принимаем представленный проект в качестве основы для переговоров», — подчеркнул премьер.

Ранее он отмечал, что новый семилетний бюджет Евросоюза в размере 2 трлн евро предусматривает затраты на сумму не менее 360 млрд евро на цели Украины, в том числе на ее вступление в ЕС. Для утверждения документа требуется согласие всех 27 стран сообщества. Переговоры по нему могут продолжаться до конца 2027 года.