На одном из заводов, расположенных в Наримановском районе столицы, произошёл несчастный случай с летальным исходом. Как сообщает агентство Qafqazinfo, инцидент был зафиксирован около 23:00 24 июля.

Житель Агдашского района Руслан Рагим оглу Алиев, 1989 года рождения, упал в шахту лифта во время ремонта лифта холодильного завода «Чинар». 36-летний мастер, доставленный в больницу с тяжёлыми травмами, скончался. Расследованием происшествия занимается Наримановская районная прокуратура.

Следует отметить, что завод расположен на улице Музаффара Нариманова.