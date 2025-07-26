Реджеп Тайип Эрдоган вновь заговорил о возможном вступлении Турции в ЕС, сообщают турецкие СМИ.

«Мир меняется, и Европа уже изменилась. Освобождение от устаревших, навязчивых политических барьеров может стать шагом, который откроет новую эру для Турции и продвинет Евросоюз в будущее. Мы готовы к полноправному членству [в ЕС]», — заявил президент Турции.

Он заявил, что нет иного пути разрешения кипрского конфликта между греками и турками-киприотами, кроме как международное признание ТРСК.

На пути в ЕС перед Турцией стоит множество препятствий, и решение кипрского вопроса между Анкарой и Афинами лишь одно из необходимых условий для возможной евроинтеграции Турции.