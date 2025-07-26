Армения должна быть с Российской Федерацией, исторически являясь одной из самых близких стран для российского государства. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Союза армян России Ара Абрамян.

Несмотря на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что у него очень хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, реальность другая, считает Абрамян. По его словам, отношения двух стран ухудшились.

«Я считаю, что мы должны быть с Россией, альтернативы сегодня у нас нет. К тому же ситуация не такая, что нас везде ждут, приглашают, а мы выбираем. Нас никто не приглашает, мы их просим. В Евросоюзе говорят: да, конечно. Но почему они так говорят? Потому же, почему и сегодня украинцам дают деньги и оружие: чтобы навредить России. Пашиняну предлагают то же самое, а он этого не понимает. Я боюсь, что он окончательно развалит <…> государство», — заявил Абрамян.

«Но у нас есть политические соглашения, документы, Армения — исторически одна из самых близких России стран, так что это не внутреннее дело Армении. К сожалению, сегодня мы должны также в России отстаивать свои интересы», — сказал Абрамян.

Всего в РФ проживают более 3 млн армян, это самая крупная диаспора. «Мы россияне, даже если у многих, как у меня, есть и гражданство Армении. Россия — наша родина», — подчеркнул Абрамян.

Европа, с которой усиленно налаживает связи Армения, вряд ли стремится к сближению, полагает Абрамян. Он напомнил об отсутствии договора, который обеспечивал бы коллективную безопасность и позволял продавать армянскую продукцию в странах Евросоюза.