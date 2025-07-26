Ночью Россия нанесла массированный комбинированный удар по восточной и центральной Украине, применив ракеты, дроны-камикадзе и авиабомбы. Под обстрел попали Харьков, Днепр, Каменское и Запорожье. Разрушены жилые дома и инфраструктура, есть погибший и раненые, в Каменском вспыхнул пожар в ТЦ.

Параллельно в российском Ставрополе прогремели взрывы — предположительно в районе радиозавода «Сигнал», одного из ключевых предприятий ОПК РФ, производящего системы РЭБ.

Местные сообщают о прилетах, официальных комментариев пока нет.