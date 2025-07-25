Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что у делегаций России и Украины на переговорах в Стамбуле есть желание достичь консенсуса, такими темпами возможно будет достичь промежуточного решения конфликта в скором времени.

По словам Фидана, делегации достигли «принципиального соглашения» о необходимости встречи лидеров стран, однако и РФ, и Украина подходят к этому вопросу с разных позиций.

«Я вижу их желание прийти к консенсусу, хотя сейчас обсуждения идут медленно. Я верю, что возможно будет достичь промежуточного решения, если (переговоры — ред.) продолжатся так же», — сказал Фидан в интервью телеканалу NTV.