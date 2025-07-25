Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Как сообщили МИД Азербайджана, в ходе беседы стороны обсудили вопросы, вытекающие из союзнических отношений Азербайджана и Турции, сотрудничество в рамках региональных и международных организаций, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Кроме того, министры рассмотрели проблемы безопасности, наблюдаемые на региональном и международном уровнях.

«Министр Байрамов подробно проинформировал Фидана о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и его различных аспектах, текущей ситуации и перспективах мирного соглашения, а также о существующих препятствиях и усилиях по их преодолению», — говорится в информации.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.