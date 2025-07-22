Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел переговоры с руководителем МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Информация приводится в сообщении правительства Грузии.

Отмечается, что в ходе встречи было особо подчеркнуто, что грузино-азербайджанские отношения основаны на принципах стратегического партнерства и добрососедства. Стороны выразили удовлетворенность динамичным развитием двусторонних отношений в последние годы, а также обсудили роль совместных инфраструктурных и энергетических проектов регионального значения в развитии Среднего коридора.

На переговорах также была дана положительная оценка расширению торгово-экономических связей и отмечен рост товарооборота между двумя странами.

Стороны при этом затронули ситуация на Южном Кавказе. Кобахидзе вновь указал на готовность Грузии содействовать миру и стабильности в регионе путем диалога и сотрудничества.

В рамках встречи состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и Грузией в различных сферах.