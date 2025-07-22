Министерство финансов и казначейства Турции привлекло из внешних источников 2,4 млрд евро на проект ж/д Карс-Ыгдыр-Аралык-Дильуджу (граница с Нахчыванской Автономной Республикой).

Соглашение достигнуто между группой кредиторов во главе с японским банком MUFG и Минфином Турции. К договоренности подключились кредитные структуры Швеции и Австрии, в том числе EKN, OeKB, а также отдельные подразделения Исламского банка развития, передает Азертадж

Проект железной дороги между Карсом и Нахчываном реализуется по линии Главного управления инфраструктурных инвестиций при Минтрансе Турции с целью вклада в развитие транспортных сетей и торговли в регионе.