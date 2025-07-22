Эксперты прокомментировали для Minval.az распространенные пророссийски настроенными медиаресурсами сообщения, в которых руководство Казахстана обвиняется в «неблагодарности» (речь идет о событиях января 2022 года — ред.), «отказе от союзничества» и «сближении с Западом». В частности, политологи поделились своим мнением относительно публикации под провокационным названием «Касым-Жомарт Токаев: кто он для России — друг, враг или так?».

Так, научный сотрудник Центра евразийских исследований имени Гейдара Алиева при Университете Ибн Халдуна в Стамбуле Эльданиз Гусейнов заявил, что, на его взгляд, медийная сфера между Казахстаном и Россией обрела отдельную жизнь, которая, во-первых, не всегда отражает реальное состояние двусторонних отношений, во-вторых, используется лишь для привлечения внимания. А внимание в эпоху социальных сетей – это главный ресурс для получения известности и, конечно же, прибыль.

«Ввиду глобальных событий отношения между Казахстаном и Россией, конечно же, откликаются в определенных общественных массах, что становится полем для игры для блогеров, анонимных изданий и прочих для получения данного внимания. Надо все-таки понимать, у Казахстана и России практически единое информационное пространство (если мы говорим о глобальной сети), а значит, привлечь внимание, муссируя отношения двух стран, намного проще. По этой причине мне трудно назвать издание, блогера или канал, которое наносит ущерб двусторонним отношениям действительно «пророссийским» или же «проказахстанским». В Казахстане и России нужно меньше вестись на провокации и повышать медийную грамотность, в частности о состоянии дел в двусторонних отношениях», — сказал Гусейнов.

Что касается реакции казахстанской стороны, то, по его словам, тут он не может говорить за всех: «Но, на мой взгляд, стоит меньше ссылаться на подобные статьи, чтобы изначальная цель не была достигнута – привлечение внимания. Это все-таки хороший повод для других медиа и блогеров поднять собственный рейтинг на реагировании на данное издание. Я думаю, что в Казахстане стоит оказывать большую поддержку аналитическим порталам и экспертам, которые стремятся распространять информацию, в особенности знания, с позиции «не нанести ущерб». Нужно больше аналитических материалов как в видеоформате, так и в текстовом, которые доступны простым языков и развеивают мифы, в частности о двусторонних отношениях России и Казахстана».

«Честно, миф «о каком-то дрейфе Казахстана на Запад» разбивается просто на «раз-два» и его распространяли не только российские издания. С другой стороны, Казахстан проводит очень активную и довольно успешную «общественную» дипломатию в России, да и во всем русскоговорящем пространстве. Взять просто в качестве примера количество популярных музыкальных исполнителей, сериалов, фильмов из Казахстана. Рост популярности Казахстана в России будет формировать устойчивый позитивный образ Казахстана среди российской общественности, который трудно будет сломить просто статьями с негативными оттенками о стране», — заключил он.

Политолог из Астаны Газиз Абишев заявил, что сам портал, принадлежность которого тяжело проследить, очевидно следует ультрапрокремлевскому курсу. Это традиционное издание жанра «сливных бочков», через которые страны передают друг другу «приветы», поскольку нет легального пути передать что-то своим партнерам. Таков традиционный механизм общения на постсоветском пространстве и в мире в целом.

«Российское общество движется вдоль вектора увеличения психологического напряжения в связи с войной. Понятное дело, что в рамках всего этого более радикальные идеи и люди выглядят выигрышнее, чем сбалансированные. А сбалансированную легко можно обвинить в предательстве национальных интересов. Исходя из этого, конечно, начинается цикл ненависти ко всем, кто не согласен с генеральным ультракурсом власти. Их раздражает, что страны-союзники проявляют, на их взгляд, своеволие и сохраняют контакты с теми, кого они называют врагами. Это привычка держать в «стройных рядах» своих партнеров. Вопрос в том, что президент Казахстана Токаев защищает сугубо национальные интересы своей страны и эта политика временами может совпадать с политикой России, иногда проводиться параллельно ей, а иногда может противоречить. Тем не менее, проявляя известную степень гибкости, Казахстан в первую очередь встает не на сторону Запада или России, а на сторону самого Казахстана и защиту его принципиальных интересов с учетом интересов своих союзников и прочих партнеров», — отметил Абишев.

Ему кажется, что это узконаправленный сигнал — прицельная передача из Кремля в сторону казахстанского истеблишмента. На экспертном уровне ответ всегда дается. Вообще в Казахстане отлажена четкая система противодействия внешней пропаганде, в том числе давлению со стороны российского информационного пространства. Здесь особого беспокойства нет, поскольку Казахстан не беззубый в этом отношении и очень хорошо разбирается в психологии российских пропагандистов и умеет вовремя и качественно ответить. Вопрос в том, что повышение градуса дискуссий и тона со стороны РФ откликается иммунным ответом во всех окружающих странах.

«Понятно, что нынешние скептические по отношению к курсу Кремля настроения по всему периметру России основаны на той вспышке безумия, которая произошла в самой РФ после событий февраля-марта 2014 года, когда все эта пропаганда национального превосходства, идеи русского мира с перекосами, ее экзальтация вызвали ответную реакцию. Эти настроения в широких массах усилились и укрепились. Россияне упрекают Токаева, поскольку Казахстан – ее союзник по ОДКБ, но он сотрудничает с Турцией и другими странами НАТО и не предупреждает Россию. Если так, то возникают вопросы: поскольку мы состоим вместе в одном военном блоке, Россия согласовывала начало военных действий против Украины со своими партнерами по ОДКБ? Россия берет в расчет интересы своих союзников по ОДКБ? Или в России считают, что они могут делать что хотят, а остальные должны считаться с ней? Но мы так не договаривались. Что касается угроз Азербайджану войной, то это все, конечно, смешно, никакой войны не будет, никаких военных действий в отношении Азербайджана не будет. Вообще считаю, что военный конфликт России и Украины на самом деле заставляет верить в то, что Украина – это особый случай, не похожий на все остальные. Это некоторая психологическая акцентуация российского истеблишмента в Украине. С остальными партнерами такого, конечно, не случится. Азербайджан достаточно силен, он пользуется поддержкой», — сказал политолог.

По его словам, развязывать еще одну войну, настраивать против себя исламский мир, тюркский мир и всех остальных партнеров, Россия, конечно, не будет. У России нет на это сил, и это будет супертоксично. Вариант, при котором РФ хоть какие-то военные действия может предпринять, абсолютно не рассматривается. Обсуждать это не представляется серьезным.

Другое дело – экономические отношения. Но и тут Азербайджан обладает достаточным уровнем экономического суверенитета, чтобы в среднесрочной перспективе, настаивая на своем, выдержать. Но было бы идеальным вариантом, если бы все страны, отбросив свой субъективизм, спокойно определили какую-то меру справедливости и пришли к соглашению дипломатическим путем.