Информация о том, что Дональд Трамп может ввести 500%-ые пошлины для стран, покупающих российские нефть, газ и уран, если РФ и США не придут к договоренности по Украине в течение 50 дней, должна бы ввергнуть в шок страны, импортирующие энергоресурсы, — особенно Китай, Индию, Бразилию и Турцию: ведь цены на дефицитную продукцию взлетят в разы. Но ярко выраженного ажиотажа пока не видно: не потому ли, что в пресловутые «полтыщи в действии» не слишком верится, поскольку они обернутся серьезными политическими и экономическими потрясениями для самих США. Но тогда отчего они затеяли всю эту канитель?

Анонсированные президентом США Дональдом Трампом вторичные пошлины в размере 100% перекликаются с законопроектом, лоббируемым сенаторами Грэмом (республиканец) и Блюменталем (демократ), предусматривающим введение 500%-ных пошлин для покупателей российских энергоносителей, включая уран, газ и нефть. Трамп поприветствовал двухпартийный законопроект, но, по данным американских СМИ, в целесообразности введения пошлин в пять раз по сто, он, все же, сомневается. И, в принципе, дает понять, что и сам способен ввести «собственные пошлины» президентским указом, не требующим согласия Конгресса.

Но разговоры о пресловутой «полтыще» ведутся более чем активно, что естественно, поскольку прекращение, по меньшей мере, российских поставок нефти и газа приведет к сильному росту цен на них на мировом рынке, повлечет за собой рост цен на товары различной номенклатуры в странах, импортирующих российские энергоресурсы.

Таким образом, расплачиваться за, скорее, не прекращение войны, придется – что главное – Китаю, Индии, Бразилии, Турции, ряду стран Евросоюза, да и самим США.

Если говорить о нефти, список российского импорта возглавляют такие большие экономики мира, как Китай и Индия. Первый получает из РФ в среднем треть потребляемой им нефти (с 2022 по 2025 КНР приобрела почти половину всего экспортируемого объема российской сырой нефти, а это 5 млн баррелей в сутки); вторая – около 40%. Китай и Индия также импортируют большие объемы российского угля в компании с Бразилией, Турцией и Египтом. А Турция является третьим крупным покупателем российских нефтепродуктов. Что касается официальных поставок по трубопроводу в Евросоюз, то в порядке исключения, сделанного брюссельским начальством, нефть из РФ экспортируется в Венгрию и Словакию.

Вторичные пошлины в 500% — если они, конечно, будут введены – серьезный удар по бюджетным поступлениям России, заработавшей в прошлом году только на экспорте нефти почти 193 млрд долларов. И вот представим себе, что этот огромный поток «черного золота» уплыл с мирового рынка и породил колоссальный его дефицит с колоссальным же подскоком цен. Китай, Индия, другие страны кинутся искать альтернативу российским поставкам, появится ажиотажный и проигрышный, для экономик (цена) спрос – ОПЕК, бесспорно, поработает и заработает.

При этом не в последнюю очередь ситуация на рынке окажет серьезное давление и на американскую экономику, поскольку резервные запасы США ограничены, а эксплуатация новых или законсервированных месторождений, помимо больших денег, требует много времени. То есть Соединенные Штаты должно категорически не устроить повышение цен на энергоносители – Трамп, надо думать, не понаслышке знаком с механизмами рынка.

Поостыв и хорошо посчитав, пообщавшись с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Индии Нарендра Моди, Трамп, конечно, может переиграть идею с 500%-ами, которая, все же, представляется блефовой, и заменить «нефтяной вопрос» иными вторичными санкциями, — к примеру, увеличением импортных пошлин для стран, торгующих с Россией технологиями.

Но тут есть нюанс – в виде назойливого давления генсека НАТО (а за ним стоит значительная часть государств Евросоюза), с восторгом воспринявшего «инициативу Трампа»: Марк Рютте призвал Китай, Индию и Бразилию (на долю последней пришлось 12% закупок российских нефтепродуктов) «позвонить Владимиру Путину и сказать ему, что он должен серьезно отнестись к мирным переговорам». «Звонили» ли они Путину, мы не можем знать наверняка, но, думается, Китай – далеко не пугливый, — предпочтет «обождать» и по политическим, и по финансово-экономическим соображениям, а также с учетом наличия «подводных течений» в самом Белом доме.

Торговый оборот Поднебесной с Россией составляет 250 млрд долларов в год с перспективой значительного наращивания (нефть в нем занимает огромный сегмент). Так что вторичные пошлины Трампа, ударив по России, ударят и по Китаю, еще больше осложнив американо-российские и американо-китайские отношения, и политически сблизив Москву и Пекин.

В этом контексте стоит упомянуть о реакции Китая на восемнадцатый пакет санкций Евросоюза против России (ЕС, кстати, продолжает потреблять российский газ, а это означает, что 500% ударят и по его государствам при том, что союз уже далеко не монолитный), работающие и против КНР – Пекин предупредил Брюссель о негативном влиянии санкций на торговое и финансовое сотрудничество с Евросоюзом.

Тогда отчего так активно обсуждается 500%-ый тариф? Вероятно, оттого, что Трамп любит демонстрировать силу (включая вербальную), но другой вопрос — применит ли он ее. Гадить своей стране уж очень сильно в угоду Украине и Европе он вряд ли захочет. Так что ж – можно ли считать 500% декорацией, которая если «занавес раздвинут», обрушится и на Индию, а она, при Моди, весьма симпатизирует нынешней администрации Трампа. Индия, конечно, сможет заменить российские поставки нефти, но какой ценой – буквально? И как это отразится на ее взаимоотношениях с США?

Ну, а Россия за эти «сакральные» 50 дней, отсчет которым уже пошел, верит или нет она угрозам Трампа, может активизировать военные действия и приблизиться к Киеву. То есть сделать свои переговорные позиции более выигрышными.

И хоть заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москве плевать на «театральный ультиматум», выдвинутый Трампом, это, скорее, не соответствует действительности, и Кремлю, так или иначе, придется менять собственную стратегию и тактику: пресс-секретарь Владимира Путина — Дмитрий Песков сообщил, что России необходимо время для анализа «весьма серьезных» новых высказываний президента США.

Так «плевать» или «серьезно подумать»? Скорее, последнее. Но – в каком направлении, хоть приблизительно, просчитать практически невозможно: Путин, в отличие от Трампа, свои угрозы – реальные или мнимые – не озвучивает столь детально, как президент США. Впрочем, это не касается ударов по Ирану — тут он всех надул, сохранив секретность.

Во многом, вероятно, контрмеры России будут зависеть от того, пуста ли угроза Трампа с целью напугать Москву и принудить ее к уступкам США по украинскому вопросу. А вот это будет видно по действиям Вашингтона «пятьдесят дней спустя». Скажем, законопроект «полтыщи» принят, определенные западные элиты – довольны, но между «принят» и «применен» — большая разница. Так, законодательно существует отсрочка в 180 дней до применения. Кроме того, мы видим, как о пошлинах в США (при Трампе) заявляют, а потом их замораживают – в угоду финансовой, экономической, политической конъюнктуре, либо потому, что «никто не испугался», либо с целью начать затяжные переговоры, чтобы что-то из них выгадать. И вполне возможно – неожиданное, не планируемое.

России, в таком случае, а также ее торговым партнерам покажут – вот, ребята, закон принят, может быть применен, «если не…». Но если он будет применен, на энергетическом рынке начнутся сильные «судороги», которые распространятся и на США – как финансово, так и политически.

И даже если «полтыщи» — это блеф, России, все же, придется задуматься, так сказать, на случай «а вдруг…». Найти таких крупных и легальных покупателей как Китай и Индия (в сумме порядка 90% экспорта российской нефти приходится на них) – практически невозможно. Это означает, что придется сократить добычу – экспорт и потерять колоссальные деньги. А в «утешение» получить очень большой дефицит энергоресурсов на мировом рынке, продемонстрировав, какой вес она имеет на нем; в вопросах ценообразования, энергетической безопасности; сдерживания инфляционных процессов, развития экономик за бугром, и т.д. Вопрос в том, станет ли Москве слаще, если другим – тоже горше.

А политический эффект в том же забугорье? Ведь огромные пошлины ударят по карманам населения, которое не скажет своим правительствам «спасибо» за высокую инфляцию, дорогущий бензин и дизельное топливо, да и элементарно – за дорогие хлеб с маслом.

Что же до «высших политических сфер» — раздрай с Китаем, который с большой вероятностью ответит на 500% симметричными мерами. И, что важно, его позиция по отношению к России на украинском направлении не изменится.

Так с чем же мы имеем дело в контексте обещаний 500-процентных тарифов для торгующих с Россией? Скорее, место имеет подготовка Трампа к большему торгу, чем тому, который уже имел место с Путиным. Речь не о системной политике, а о рынке, торговле вне политики – она сейчас на задворках, что плохо для всех заинтересованных сторон.

Продолжение всей этой тарифной свистопляски, разумеется, следует: 50 дней спустя, 180 дней спустя и более. Одно видится очевидным: на ход украинских событий, то есть – приближение конца войны — она вряд ли повлияет положительно. Равно как и на устойчивость международных рынков и глобальную энергетическую безопасность.