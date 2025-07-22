Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю Дня национальной прессы.

«Уважаемые представители СМИ, дорогие друзья!!!

Искренне приветствую каждого из вас!

Искренне поздравляю вас с 22 июля – Днём национальной прессы. Этот знаменательный день имеет огромное значение не только для медиасообщества, но и для всего нашего общества.

Журналистика – почётная профессия, требующая высокой ответственности. Вы профессионально выполняете эту сложную, но важную миссию, самоотверженно трудитесь на благо объективного информирования, просвещения общества и продвижения национальных ценностей.

Высокая оценка наших СМИ и ценные мнения, высказанные господином Президентом Ильхамом Алиевым, – яркий пример огромного доверия и внимания, оказываемого журналистской профессии.

Сегодня азербайджанские СМИ, действующие за пределами национальных границ на международном уровне, представляющие региональную перспективу с глобальным охватом, читаемые и цитируемые в разных регионах мира и соответствующие новому, глобальному внешнеполитическому курсу нашей страны, являются одним из эффективных инструментов «мягкой силы».

Указ Главы государства о праздновании 150-летия национальной прессы Азербайджана, а также награждение государственными наградами многих профессиональных журналистов является проявлением важности, придаваемой развитию СМИ в нашей стране, и большим стимулом для тех, кто работает в этой сфере.

Ещё раз искренне поздравляю каждого из вас с этим знаменательным юбилеем и желаю дальнейших успехов в вашей деятельности по реализации целей, поставленных Президентом перед нашими СМИ, укреплению нашей государственности и защите наших национальных интересов», — говорится в публикации.