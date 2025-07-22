Сегодня Азербайджан отмечает юбилей — 150 лет со дня выхода первого номера газеты «Экинчи». Эта дата — не просто день рождения национальной прессы. Это точка отсчёта эпохи, когда слово впервые стало оружием просвещения, идентичности и борьбы за нацию.

В 1875 году Гасан бек Зардаби стал не просто редактором, а создателем культурной и интеллектуальной революции. Вместе с единомышленниками он подарил Азербайджану первую газету на родном языке, которая говорила с народом о его чаяниях, правах и будущем. Несмотря на давление царской власти и короткий срок жизни издания, «Экинчи» навсегда вошёл в историю как маяк национального пробуждения.

С тех пор азербайджанская пресса прошла сложный и героический путь — от полуподпольных изданий до авторитетных СМИ, от гонений до полной свободы слова. Большую роль в этом сыграл общенациональный лидер Гейдар Алиев, отменивший цензуру в 1998 году и заложивший прочную основу для свободной журналистики. Сегодня эту линию решительно продолжает президент Ильхам Алиев. В последние годы он не раз подчёркивал: медиа — это не только зеркало общества, но и активный инструмент внешней политики. Особенно ярко это проявилось в период Отечественной войны 2020 года, когда информационная точность и слаженность азербайджанских СМИ сыграли ключевую роль в разоблачении армянской и проармянской дезинформации.

Журналисты работали на передовой: информировали общество, фиксировали разрушения, передавали голос с линии фронта. А в тылу шла своя война, где линия фронта проходила через мониторы и смартфоны, через экраны и микрофоны, через информационные сайты и аккаунты в социальных сетях. Репортажи, аналитика, комментарии — все 44 дня азербайджанские журналисты разоблачали армянские фейки, вели свою информационную войну — и победили в этой войне. А после Победы — продолжили освещать процесс Великого возвращения, восстановление освобождённых территорий, мирные инициативы Азербайджана.

Сегодня президент Ильхам Алиев открыто говорит: азербайджанские медиа способны не только защищать интересы государства, но и, когда нужно, переходить в наступление. «Лучшее средство влияния на общественное мнение — это медиа. И чем шире аудитория наших СМИ, тем точнее и справедливее будет звучать наш голос в мире», — подчеркнул он на встрече с журналистами.

Результаты — налицо. Ежегодно проходит глобальный медиафорум в Шуше, куда съезжаются ведущие журналисты и медиаэксперты мира. И символично, что из Шуши, Ханкенди, Физули и Лачина идут в эфир репортажи, интервью, документальные хроники — оттуда, где когда-то царила тишина оккупации, теперь звучит азербайджанское слово.

Minval Politika гордится быть частью этой новой эпохи. Наше издание входит в число самых цитируемых в регионе — благодаря смелой аналитике, работе Telegram-канала Minval-LIVE и готовности реагировать быстро, точно и принципиально. Мы не просто отражаем повестку — мы её формируем.

150 лет назад Гасан бек Зардаби сказал: «Я хотел пробудить народ». Сегодня эта миссия продолжается — в новых форматах, в цифровой среде, на международных площадках. Но с тем же духом.

Журналистика — особая профессия. В ней невозможно останавливаться на достигнутом, она не позволяет почивать на лаврах. Журналист каждый день, каждую минуту сдаёт сложнейший экзамен на честность и профессионализм, на смелость и ответственность. Потому что иначе нельзя. Потому что каждый из нас когда-то сделал свой выбор в пользу этой беспокойной, порой опасной, но всегда такой нужной профессии.

С профессиональным праздником, уважаемые коллеги. Пусть ваше слово будет сильным, ответственным и на стороне справедливости. Азербайджану есть, что сказать миру — и именно вы помогаете ему говорить уверенно.