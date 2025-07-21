Представители Украины и России проведут третий раунд переговоров в Стамбуле уже на этой неделе. Переговоры запланированы на среду, 23 июля. Об этом говорится в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский добавил, что обсудил с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым подготовку еще одного обмена и новой встречи с российской делегацией в Турции.

«Умеров доложил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей», — уточнил президент.