Украинская и российская делегации вскоре могут провести новые переговоры в Стамбуле. Киев подготовил три ключевых темы для обсуждения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с украинскими послами.

Президент напомнил, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров предложил России провести новую встречу в Стамбуле.

«Повестка встречи для нас понятна — возвращение пленных, возвращение детей, которые были похищены Россией, и подготовка встречи лидеров», — отметил Зеленский.

Он добавил , что настоящего результата в контексте завершения войны можно добиться только на встрече на уровне лидеров.

Зеленский призвал послов информировать другие страны о необходимости именно такого переговорного подхода и такой повестки, а также обеспечивать Украине необходимую поддержку.