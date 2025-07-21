Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении армянского блогера Арега Щепихина.

Следствие установило, что обвиняемый разместил в соцсети видеозапись с собственным интервью, в котором, как полагают правоохранительные органы, он преднамеренно унижал религиозные чувства мусульман и высказывал призывы, направленные на их дискриминацию и высылку с территории России.

Кроме того, по данным следствия, в другом опубликованном ролике Щепихин призывал к насильственным и враждебным действиям в отношении представителей мусульманской общины.