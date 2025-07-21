Несколько дней назад в соцсетях стали распространяться видеокадры животных, особенно кошек, содержащихся в клетках в ужасных условиях и умирающих от жары на пляже AF Hotel Aquapark.

Эти кадры вызвали широкий общественный резонанс. После появления вышеуказанных кадров по инициативе Общественного объединения IDEA были проведены неотложные следственные мероприятия с участием представителей МВД, Министерства экологии и природных ресурсов, Агентства Пищевой Безопасности Азербайджана.

В результате совместной проверки было выявлено, что на территории объекта в недопустимых условиях содержатся 7 кошек и 1 собака, предназначенные для развлечения посетителей. Кроме того, на этой же территории был обнаружен нелегальный зоопарк, действующий без официального разрешения. Установлено, что в этом зоопарке содержится большое количество животных: 5 павлинов, 2 фламинго, 3 енота, 1 страус, 8 сумчатых, 2 пони, 3 ламы, 3 альпаки, 5 кроликов, 5 попугаев.

В целях безопасности и здоровья животных все они были эвакуированы с территории и обследованы в клинических условиях ветеринарными специалистами Центра ухода за животными IDEA и Бакинского зоологического парка. После завершения реабилитации животные будут помещены в центр усыновления для поиска новых хозяев, а дикие виды будут выпущены в дикую природу в соответствии с установленными правилами.

Общественное объединение IDEA призывает граждан бережно и ответственно относиться к животным, не допускать случаев незаконного содержания диких животных и сообщать о таких фактах на горячую линию 1113 или в официальные каналы социальных сетей.

Отметим, что владелица AF Hotel Aquapark Севиндж Рашидова уже была оштрафована на 2000 манатов за содержание животных в плохих условиях в июле 2023 года. Тогда животных изъяли и перевезли в Шамахинский сафари-парк.