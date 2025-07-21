16 июля на служебной территории пограничного отряда «Гёйтепе» Пограничных войск Государственной пограничной службы была предотвращена попытка контрабанды крупной партии наркотиков с помощью беспилотного летательного аппарата из Исламской Республики Иран в направлении Азербайджана.

Как сообщили в пресс-службе ГПС, в результате осмотра пытавшегося скрыться автомобиля «Hyundai» 77-RA-376 было обнаружено 12 кг 600 гр. марихуаны.

Задержаны житель Баку Шахтахтинский Агшин Ильгар оглу 1998 г.р., житель Физулинского района Алиев Ринад Аледдин оглу 2003 г.р.. Они признались в содеянном преступлении.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.