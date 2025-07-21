Выступление президента Азербайджана перед участниками III Шушинского Глобального медиафорума ещё долго будет в фокусе внимания и журналистов, и экспертов. Истерика российских пропагандистов и Z-блогеров — тоже. После того, как президент Азербайджана призвал Украину «никогда не соглашаться на оккупацию», а ещё сообщил, что наша страна готовит кейс документов для обращения в международные суды по поводу сбитого самолёта AZAL, в российской медиасфере началась форменная истерика. Одни советовали отвечать на «помидорном фронте» — пусть, мол, азербайджанские томаты гниют на границе. Но нашлись и такие, кто призывал ударить «Орешником» по центру Баку и вообще задействовать ресурсы не только МВД, но и Минобороны.

Вряд ли, конечно, анонсированные совместные учения России и Ирана на Каспии связаны с этой истерикой. Готовятся такие учения обычно загодя. Но сама по себе аргументация — угрозы ракетного удара в ответ на обращение в международный суд — весьма показательна.

То, что происходит сегодня в Z-блогосфере, — это не просто очередная истерика. Если в ответ на анонс обращения в международные суды грозят ударить «Орешником», — это, по сути, признание, что никаких других аргументов, кроме ракетного удара, нет. Поток истеричных угроз и брызганья слюной — ярчайшее доказательство того, что российская политическая верхушка оказалась, по сути дела, в тупике и банально не знает, как теперь реагировать на ситуацию. Ещё вчера пропагандисты вроде «тележлоба» Владимира Соловьёва могли рассуждать в стиле «России достаточно чуть-чуть двинуть бровью». А сегодня уже понятно, что весь арсенал задействованных средств — от «наездов» на азербайджанскую диаспору до попыток Россельхознадзора устроить против Азербайджана не то «помидорную», не то «персиковую» войну — не имеет должного эффекта. В Первопрестольной полагали, что стоит только в Москве публично выразить своё недовольство и чуть-чуть прижать московские рынки, как в Баку тут же испугаются, залебезят и вообще забудут обо всех своих прежних заявлениях. Не вышло. На российские провокации Азербайджан отвечает хладнокровно и адекватно. А Москва — в растерянности. Можно, конечно, приступить к разблокировке кризиса, снизить давление на диаспору, начать полноценное расследование преступного головотяпства своей ПВО под Грозным… Но, похоже, «имперская жаба» давит слишком сильно. А других вариантов, в общем-то, не просматривается.

Более того, думающие эксперты советуют России не углубляться в конфронтацию с Азербайджаном. Известный военный эксперт Сергей Ауслендер назвал тех, кто собрался воевать с Азербайджаном, «идиотами» и предупредил: «У Азербайджана армия освободилась, карабахская война закончена и закончена победой, что сильно воодушевляет. У россиян почти вся армия в Украине, и особых перспектив завершения там пока не просматривается. Две войны они не вывезут — это понятно. Опять же, нужно, наверное, учитывать и Турцию, чей 9-й армейский корпус развёрнут для действий на Кавказе и подготовлен к войне в высокогорье». В переводе: лучше не лезьте. «Баку за три дня» не получится.

В свою очередь, не так уж благожелательно настроенный в отношении Азербайджана «Незыгарь» приводит мнение своего дипломатического источника, который исключил возможность военной эскалации России с Азербайджаном: «Россия не обладает достаточными ресурсами для проведения военных операций на Кавказе. Военный баланс сил не в пользу России; Азербайджан имеет договор о военной помощи с Турцией, входящей в НАТО». Кроме того, дипломатический источник обратил внимание, что Баку имеет поддержку в руководстве Беларуси и Казахстана, что полностью исключает задействование стран ОДКБ.

А это уже полностью меняет всё прочтение и нынешнего кризиса, и заявлений президента Азербайджана на медиафоруме, и реакцию на них российского экспертного сообщества. По сути дела, Ильхам Алиев продемонстрировал впечатляющий мастер-класс по защите национальных интересов и национального достоинства целой страны. Президент Азербайджана не просто в очередной раз продемонстрировал, что язык диктата, давление и великодержавные истерики с Азербайджаном не проходят. Всё куда глубже и шире. Как оказалось, Азербайджан — достаточно сильное государство, чтобы позволить себе жёстко разговаривать с Москвой. И вот это оказалось для многих настоящим шоком.

Ильхам Алиев не начинал с жёсткой риторики и популистских шагов. Первым этапом было государственное строительство, укрепление и модернизация государственных институтов. Одновременно — успешно внедрённые в жизнь программа военного строительства, создание действительно современной и боеспособной армии. Наконец, блестящая операция по освобождению Карабаха от армянской оккупации — сначала в ходе Отечественной войны 2020 года, затем — антитеррористических рейдов 2023 года. Одновременно с этим — ювелирная дипломатическая работа, которая позволила выстроить военный союз с Турцией, заложить основы такого же союза с Пакистаном, укрепить влияние Азербайджана в ОДКБ, куда наша страна, вообще-то, не входит… Наконец, ещё одной гарантией безопасности была и остаётся независимая система экспорта углеводородов: как оказалось, несмотря на все разговоры об «энергопереходе», обойтись без нефти и газа экономика стран «золотого миллиарда» не в состоянии.

Запад не то чтобы очень решительно прикрывает своих союзников — особенно, если эти союзники не входят в НАТО и не имеют над собой «зонтика» в виде статьи 5 Североатлантического договора. Достаточно вспомнить Грузию в 2008 году и Украину в 2014-м. Но нефтяной интерес — это уже другое. Уже в 1994 году, когда «записной либерал», министр иностранных дел России Андрей Козырев предлагал использовать военную силу для захвата буровых платформ на Нефтяных камнях, Москву весьма жёстко одёрнули из Вашингтона. За это время ситуация, если и изменилась, то уж точно не в пользу Кремля.

И в результате сегодня Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева может позволить себе столь жёстко разговаривать с Кремлём. И это не популизм, в котором власть, начистоту говоря, не особо и нуждается. Это — национальный интерес. Это — наглядная демонстрация, что с Азербайджаном надо на «вы». И что Азербайджан в этой партии играет белыми. И если кто-то в Москве к такому повороту оказался не готов — это уже не наши проблемы.