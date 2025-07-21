Венгрия обсудила с Сербией сооружение нефтепровода между двумя странами для поставок российской нефти, в дискуссиях приняли участие представители РФ.

Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, опубликовав фотографии трехсторонних переговоров, проходивших в режиме телеконференции.

«21 июля мы проводим переговоры с нашими сербскими и российскими коллегами о строительстве нового нефтепровода, соединяющего Венгрию с Сербией», — написал глава МИД в Facebook.

Сийярто сопроводил публикацию снимками телеконференции, в ходе которой он находился в здании своего министерства в Будапеште и вел диалог с сербскими и российскими специалистами, появлявшимися на большом экране монитора. Кто принимал участие в этих переговорах из Москвы и Белграда, глава МИД не уточнил.