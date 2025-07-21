Армения готова построить железную дорогу в Зангезуре после согласования с Азербайджаном.

Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

«Что касается строительства железной дороги, строящаяся в Азербайджане железная дорога также имеет внутреннее значение (она соединяет Баку с западными районами Азербайджана). Республика Армения будет иметь стимул строить 42-километровый участок железной дороги в Сюникской области (Зангезур — ред.) только в случае достижения соглашения с Азербайджаном, так как эта железная дорога без соглашения с Азербайджаном не сможет быть использована даже для внутренних грузоперевозок Армении».