Али Лариджани, советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве 20 июля передал главе российского государства послание от иранского президента Масуда Пезешкиана.

Как отметил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи, переговоры носили конструктивный характер.

«Али Лариджани в качестве специального посланника президента передал послание и разъяснил взгляды Исламской Республики Иран по вопросам развития региона, международных проблем и двусторонних отношений. Он провел конструктивную встречу с президентом России, в ходе которой обсуждался широкий круг вопросов, в частности двусторонние отношения и события в регионе за последние три-четыре недели», — сказал дипломат на еженедельном брифинге.