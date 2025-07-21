Сотрудники Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД провели мониторинг на перекрестке улиц Фикрета Амирова и 28 Мая в Насиминском районе столицы.

Учитывая произошедшие аварии на нерегулируемом перекрёстке, образовавшиеся заторы и опасную ситуацию для пешеходов, на дороге установлены новые светофоры с секциями для пешеходов. Таким образом, существующая проблема устранена.

Кроме того, центр ввёл в эксплуатацию новые светофоры на пересечении Бакинской кольцевой дороги и улицы Мухаммеда Хиябани в Ясамальском районе. В результате снизился риск аварий и организовано более безопасное движение пешеходов.