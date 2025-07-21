В Бейлагане был арестован водитель такси за вождение в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Как сообщили в пресс-службе МВД, сотрудники отдела государственной дорожной полиции Бейлаганского районного управления полиции вынесли водителю И. Сафарову предупреждение за нарушение правил дорожного движения на автомобиле марки «Киа» на территории района. В ходе проверки установлено, что он управлял автомобилем в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

В отношении И. Сафарова был составлен протокол, который направлен в районный суд для рассмотрения. Решением суда ему было ограничено право управления транспортными средствами сроком на 2 года и назначен административный арест сроком на 7 суток.