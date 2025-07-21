В Азербайджане создана совместная комиссия из представителей Государственной службы безопасности и Службы специальной связи и информационной безопасности для контроля соблюдения правил безопасности критической информационной инфраструктуры.

Комиссия будет системно проверять выполнение законодательства, указов президента и решений Кабинета министров. Особое внимание будет уделено выявлению нарушений, которые могут представлять угрозу для государственной и общественной безопасности, а также оценке принятых мер по их устранению.

В случае выявления серьёзных нарушений комиссия предложит экстренные меры. Также будут подготовлены регулярные отчёты о результатах проверок.