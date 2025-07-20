Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости наносить больше ударов по транспортной инфраструктуре России для подрыва её логистики. Об этом он написал в соцсетях после совещания с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

«Российская логистика должна ощутимо страдать», — отметил Зеленский, считая, что РФ затягивает конфликт.

Президент добавил, что Киев планирует увеличить финансирование производства и закупок дронов для ударов по территории России. Сейчас командование ВСУ совместно с Минобороны и СНБО рассматривает заявки на дополнительные контракты, которые могут быть подписаны уже на следующей неделе.

Зеленский считает, что Россия затягивает конфликт, и усиление ударов по её логистике должно осложнить ситуацию для Москвы.