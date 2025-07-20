Ванили грозит исчезновение из-за климатических изменений, которые нарушают взаимодействие между дикими орхидеями ванили и их опылителями. Так считают ученые из Левенского католического университета в Бельгии и Ботанического сада Ланкестер в Коста-Рике. Их выводы публикует Frontiers in Plant Science.

Главный источник натуральной ванили — растение Vanilla planifolia, но оно уязвимо к болезням, засухе и жаре. Исследователи изучили, как глобальное потепление может нарушить совпадение ареалов дикорастущих видов ванили и насекомых-опылителей, от которых те зависят.

«Изменение климата может привести к тому, что ареалы ванильных орхидей и их опылителей перестанут совпадать. Это грозит разрывом связей между растениями и насекомыми, что может поставить под угрозу выживание многих диких популяций ванили», — поведала ведущий автор работы доктор Шарлотта Ваттайн.