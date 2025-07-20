Краинский лидер Владимир Зеленский утвердил кандидатуру Рустема Умерова на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны, чтобы тот продолжал переговоры с Россией. Об этом говорится в интервью депутата Верховной рады Романа Костенко украинскому радио NV.

Парламентарий отметил, что для участия в подобных форматах необходим соответствующий уровень должности. По его словам, Умерову дали статус секретаря СНБО для диалога в статусе официального представителя.

Он уточнил, что работа в Минобороны требует постоянного присутствия и решения большого объёма задач, а Умеров уже участвовал в переговорах в Турции, куда был делегирован офисом Зеленского. Костенко добавил, что Умеров обучался в Турции и, вероятно, сохраняет там налаженные связи, которые могут быть использованы в ходе переговоров в Стамбуле.