Полиция Армении отказалась выдавать России дезертира, уехавшего из страны после начала войны в Украине. Об этом «Новой газете Европа» поведали правозащитники, пожелавшие остаться анонимными из соображений безопасности.

Речь идет о 25-летнем Семене Субботине — российском военнослужащем, который отказался от участия в войне. Мужчина служил в РВСН в Ивановской области. Бывший военный покинул Россию в сентябре 2024 года с помощью проекта «Идите лесом».

В Армении военный оказался на положении нелегала, так как был объявлен Россией в межгосударственный розыск после возбуждения против него уголовного дела по статье о «самовольном оставлении части». Помимо этого, мужчина узнал, что в Армению приехали люди, которые, вероятно, хотят его вывезти или надавить на него. В итоге Субботин выбрал процессуальный путь легализации и обратился в полицию Армении.

«В таком случае запускается предписанная процедура: полиция Армении уведомляет российскую сторону, Россия в ответ готовит пакет документов для экстрадиции. Решение об экстрадиции принимает армянский суд. После обращения в полицию в Ереване Субботин был задержан на 72 часа — этот период дается российской стороне для передачи материалов для решения вопроса о мере пресечения. Вместо этого сегодня к КПЗ, где сидит положенные 72 часа Субботин, приехали российские военные и в обход процедуры хотели его забрать», — заявили собеседники издания.

Правозащитники обратились в полицию и прокуратуру и заявили о риске похищения. Через 72 часа армянские силовики освободили Семена Субботина и сопроводили его до отдела полиции «Эребуни», где его ожидал защитник. В данное время мужчина на свободе.

«Полицейские действуют профессионально и их действия направлены на недопущение незаконного вывоза Субботина», — отметили правозащитники.

Следует отметить, что решение об экстрадиции военного из Армении по-прежнему возможно, если Россия будет запрашивать выдачу, поскольку с юридической точки зрения она этого еще не сделала.

«Если будет запрос на экстрадицию, то за этим последуют суды в Армении — и по мере пресечения, и по самому решению об экстрадиции. Если же в течение 40 дней Россия не отправит запроса, то армянские власти односторонне снимут розыск, поскольку страна, которая объявила в розыск бездействует, иными словами — потеряла интерес к делу», — отмечают правозащитники.