Как сообщает Tg-канал Minval – LIVE, аналитический центр Central Asia: Cronos жёстко раскритиковал кампанию давления на Казахстан в российском медиапространстве. В центре отмечают, что кремлёвские СМИ сознательно раздувают конфликт между двумя союзными государствами, создавая образ «неблагодарного» соседа.

Поводом стал провокационный заголовок одной из российских публикаций: «Касым-Жомарт Токаев: кто он для России — друг, враг или так?». В центре подчёркивают, что подобные формулировки — это не анализ, а завуалированное хамство и попытка давления на лидера суверенного государства.

В аналитическом центре также отмечают: волна обвинений в «предательстве» и «сближении с Западом» строится на изношенном нарративе — «Россия помогла в январе 2022 года, теперь Казахстан в долгу». Этот подход не имеет ничего общего с современным дипломатическим мышлением.

В Cronos подчёркивают, что Казахстан признал помощь ОДКБ, включая российскую, как своевременную и необходимую. Благодарность выражалась не раз — в публичных выступлениях, переговорах, на международных площадках. Постоянные «напоминания» об этом, по сути, являются формой шантажа.

Сотрудничество с Россией продолжается — в обороне, энергетике, науке, образовании. Казахстан остаётся участником ОДКБ и ЕАЭС. Но, как подчёркивают в центре, союз — это не подчинение, а равноправное партнёрство. Принцип «если союзник — значит управляемый» больше не работает.

Особое внимание в центре уделяют тревожной тенденции подмены анализа конспирологией. Публикации про «агентов Лондона» и «либеральную измену» не объясняют суть внешней политики Казахстана, а лишь отравляют общественное мнение.

Национальное достоинство, подчёркивают аналитики, не является враждебностью. Казахстан — многонациональное государство, и любые перегибы, в том числе по национальному признаку, получают правовую и политическую оценку.

В центре подчёркивают: подобные публикации бьют не по властям, а по людям — студентам, предпринимателям, специалистам, говорящим на русском языке и работающим в российском контексте. Это подрывает доверие, которое строилось десятилетиями.

И главное — всё это идёт вразрез с официальной позицией Кремля. Владимир Путин заявлял: «Мы союзники и друзья». Всё остальное — вредная публицистика, наносящая ущерб и России, и Казахстану.

Как подчёркивают в аналитическом центре, союз — это не форма контроля, а платформа выживания. Тот, кто сознательно разрушает доверие между странами, работает не на Россию, а против неё.